Una serata a teatro per raccontare Suor Gabriella Thevenin

Arezzo, 18 novembre 2024 – Unaperla figura e le opere di. L’appuntamento è fissato per le 20.30 di mercoledì 20 novembre, in occasione della Giornata Mondiale dei Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza, quando ilPietro Aretino ospiterà uno spettacolo di divulgazione storica in cui verrà valorizzato l’importante contributo della religiosa francese al territorio aretino. L’evento, a ingresso gratuito, è inserito all’interno del progetto “Donne tra fiabe e diritti” promosso dalle Acli per favorire la conoscenza e la condivisione di azioni volte allo sviluppo e al potenziamento della cultura di genere, facendo affidamento sul contributo dell’Assessorato alle Pari Opportunità del Comune di Arezzo., in quest’ottica, rientra tra le principali protagoniste della recente storia della città capaci di portare un cambiamento positivo e di lasciare un’eredità di cui il territorio beneficia ancora oggi.