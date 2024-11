Lettera43.it - Ucraina, Biden revoca il divieto di usare missili a lungo raggio in Russia

L’potràper colpire più in profondità la. L’ok è arrivato dal presidente statunitense Joe: si tratta di Atacms con una gittata di circa 300 km (190 miglia). Come osserva il New York Times, l’uso di queste armi al momento sarà limitato alla regione di Kursk dove oltre ai russi sono schierate truppe nordocoreane (50 mila uomini). A quanto si apprende, anche Francia e Gran Bretagna avrebbero dato il via libera all’uso diScalp e Storm Shadow a. Pur mancando conferme ufficiali dalla Casa Bianca, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha commentato: «Iparleranno da soli». Soddisfatto il ministro degli Esteri polacco Rados?aw Sikorski. «Con l’entrata in guerra delle truppe nordcoreane e il massiccio attacco aereo deirussi, il presidenteha risposto in un linguaggio che Putin capisce», ha commentato su X.