Ilfattoquotidiano.it - “Tagliano i podcast di Radio 1 per mancanza di risorse, ma si inventano un programma per la compagna del direttore di Rainews24”: Usigrai sul piede di guerra

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

“L’Alma segreta diRai”, titola Dagospia. Dopo la discussa e travagliata gestione di Paola Petrecca,diin quota Fratelli d’Italia, a far notizia questa volta è il doppio impegno professionale della, la cantante Alma Manera. Come segnalato dal sito diretto da Roberto D’Agostino e confermato dalla conduttrice sui social, Manera ha raddoppiato i suoi impegnifonici.Non solo il“Crossover” in onda su Iso, da qualche giorno ha debuttato sulladiretta da Francesco Pionati, dirigente del servizio pubblico considerato in quota Lega, con “La notte diUno”.Una notizia che ha suscitato la reazione immediata di Daniele Macheda, segretario: “La Rai taglia la diffusione deidella redazione di1 perdima nello stesso spazio del palinsesto si inventa unper ladeldi