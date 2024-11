Lapresse.it - Smog, da martedì divieti di circolazione a Milano e in 7 province Lombardia: ecco chi è interessato

La Regionecomunica che da domani,, scatterannodiper alcuni veicoli ae in altre settedella regione, con lo scopo di contrastare lo: lunedì, infatti, stando ai dati dell’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente (Arpa), il valore limite riferito alla media giornaliera di polveri sottili Pm10 è stato superato per il quarto giorno consecutivo nelledi Bergamo e Brescia, per il terzo consecutivo nelledi, Monza, Pavia, Lodi e Cremona e per il secondo consecutivo in provincia di Mantova. “Considerate le previsioni meteorologiche per oggi e domani, tendenzialmente favorevoli all’accumulo degli inquinanti in tutti questi territori, da domani,19 novembre, si attiveranno le misure temporanee di primo livello in tutte lesopra elencate”, spiega la Regione.