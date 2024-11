Ilfattoquotidiano.it - Sì, anche i capelli si stressano: i consigli e i prodotti per curarli in autunno

Non siamo solo noi a sentirci esauriti:i nostrisoffrono lo stress. Sono più fragili, più secchi e – in particolare in questa stagione – tendono a cadere di più. Con l’inverno alle porte, poi, serve qualche coccola extra sia per la chioma, che va difesa dal freddo, dal vento, dall’umidità e dallo smog. Mail nostro stile di vita frenetico, dicono gli esperti, non aiuta i.I danni dell’inquinamento sui“I, insieme alla pelle, sono il principale bersaglio degli inquinanti – spiega Valentina Da Rold, brand manager di Dolomia – quindi necessitano di essere purificati con delicatezza per eliminare le scorie, le tossine e tutto quello che accumuliamo”. Quando pensiamo all’inquinamento ci vengono sempre in mente smog e polveri sottili, ma in realtà, sottolinea Da Rold, ci sono due tipi di inquinamento: “Questa cosa viene sempre sottovalutata: ci sono i raggi UV, per esempio, mauno stile di vita disordinato contribuisce a stressare i”.