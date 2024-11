Gaeta.it - Scontro all’ultimo voto in Umbria: Proietti e Tesei, una competizione serrata

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter La scena politica umbra si sta animando con l’avvicinarsi delle elezioni, e i dati emergenti dalla prima proiezione del consorzio Opinio Italia per la Rai mostrano un confronto estremamente ravvicinato tra i due candidati: Stefania, per il centrosinistra, e Donatella, per il centrodestra. Allo stato attuale,si attesta su un sorprendente 48,5%, mentresegue a pochi decimali, fermandosi a 48,3%. Con la prossimità di queste percentuali, il clima di attesa è palpabile, e l’si prepara a una campagna elettorale caratterizzata da un forte dinamismo.Analisi della situazione attualeLa contesa per la presidenza della Regioneè più accesa che mai, con i candidati che si stanno preparando a raccogliere i voti in un’ambiente segnato da un alto tasso di interesse da parte degli elettori.