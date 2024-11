Sci alpino | i discesisti azzurri in partenza per gli Stati Uniti con l’obiettivo Beaver Creek

Leggi su Sportface.it

La trasferta nordamericana dei velocistista per prendere il via. Un gruppo di dieci atleti agli ordini del direttore tecnico Max Carca sta preparando laverso gliper raggiungere Copper Mountain, sede degli allenamenti della squadra italiana di scifino al 2 dicembre, data del trasferimento adove sono in programma tra il 6 e l’8 dicembre una discesa, un super-G ed uno slalom gigante. Questi i convocati: Dominik Paris, Mattia Casse, Christof Innerhofer, Guglielmo Bosca, Florian Schieder, Pietro Zazzi, Giovanni Franzoni, Benjamin Jacques Alliod, Nicolò Molteni e Giovanni Borsotti.Saranno dieci anche gli slalomistiin gara a Levi nella tappa inaugurale della stagione di Coppa Europa che si aprirà nella località finlandese tra sabato 23 e domenica 24 novembre con due slalom.