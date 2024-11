Gaeta.it - Rinvii e disinteresse: il futuro della ferrovia Avezzano-Roma in bilico

La situazione attuale riguardante lasolleva molte preoccupazioni per i pendolari e per gli operatori del settore. Idei lavori di potenziamento infrastrutturale compromettono la realizzazione di un progetto atteso da anni, aggravando la percezione di unda parte del governo nei confronti delle necessità dei territori. Questo articolo esplora i recenti sviluppi e le ripercussioni su un'infrastruttura cruciale per la connessione tra Abruzzo e Lazio.Il rinvio dei lavori infrastrutturaliRecentemente è giunta la notizia che i lavori per l'attivazione del doppio binario tra Lunghezza e Bagni di Tivoli sono stati posticipati al 2025. Questo ritardo si aggiunge a quelli già accumulati negli anni passati, creando frustrazione tra i pendolari e i comitati locali.