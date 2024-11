Thesocialpost.it - Regionali, alta tensione nel centrodestra dopo la sconfitta: malumori sui candidati

Forza Italia supera la Lega, che registra un netto calo rispetto alle elezioniprecedenti, sia in Emilia Romagna che in Umbria. Anche se confrontata con le precedenti elezioni europee, continua a trovarsi in difficoltà. Fratelli d’Italia, pur mantenendo un certo margine rispetto ai suoi alleati, affronta una perdita di consensi rispetto alla tornata di giugno. Una situazione che non fa affatto piacere al. Il risultato finale è di 2 a 1, ben lontano dal 3 a 0 sperato dal centrosinistra, questo è ciò che ufficialmente si dichiara. Tuttavia, dietro le quinte, isono palpabili, così come le tensioni tra i vari partiti. “Nessuna frattura nel governo”, è il mantra ripetuto.Leggi anche: Addio Antonia Capasso: si è spenta a 25 anni la cantante che aveva emozionato l’ItaliaIn Transatlantico si inizia già a discutere di una nuova fase che potrebbe ridefinire le scelte deiin vista delle prossime elezioni, considerando l’importanza di ciascun partito.