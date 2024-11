Movieplayer.it - Rebecca Hall: "Woody Allen? Mi pento di essermi scusata per aver lavorato con lui"

Un passo indietro della star di Vicky Cristina Barcelona che, dopo'scaricato' il regista, adesso sembrarivisto la sua posizione. Le accuse di molestie mosse dall'ex compagna di, Mia Farrow, e dalla figlia Dylan Farrow al regista hanno spinto molte star che avevanocon lui a dissociarsi pubblicamente. Tra queste c'era anche l'attrice e regista britannica, che però oggi si dice pentita per essersidicon lui. Diretta danel 2008 in Vicky Cristina Barcelona, sei anni faè stata invitata a dire la sua sulla storia degli abusi di Harvey Weinstein doporecitato per la seconda volta in un film del regista, la commedia romantica del .