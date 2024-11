Ilrestodelcarlino.it - Qualità della vita, l’analisi. Modena perde 4 posizioni. Ma è terza per ricchezza

17esima (su 107 province) per quanto riguarda la. Perdiamo 4ma restiamo comunque, nel complesso, nella parte altaclassifica trainata da Milano (ultima Caltanissetta in Sicilia). E’ quanto emerge dall’indagine annuale realizzata da ItaliaOggi e Ital Communications, in collaborazione con l’Università Sapienza di Roma, giunta alla 26esima edizione. Lo studio mette in evidenza le province italiane che offrono le migliori condizioni di benessere ai propri abitanti e si articola in nove dimensioni d’analisi: affari e lavoro, ambiente, reati e sicurezza, sicurezza sociale, istruzione e formazione, popolazione, sistema salute, turismo, reddito e. Secondo gli indicatori aggiornati, in generale, ha totalizzato 765 punti arretrando rispetto al 13esimo posto del 2023 e al decimo del 2022 quando, appunto, figurava nella top ten.