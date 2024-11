Iltempo.it - Presto la svolta? Hezbollah "apre alla proposta di cessate il fuoco degli Usa"

Inizia a circolare con insistenza la notizia secondo cui il gruppo libanesesi sarebbe dichiarato apertodiilelaborata dagli Stati Uniti per porre fineguerra con Israele. Lo riferiscono funzionari e fonti diplomatiche e lo riportano i media Usa. Sebbene non vi sia stato alcun accordo esplicito sulla bozza consegnata da Washington a Beirut la scorsa settimana, il gruppo ha fornito "indicazioni positive" di essere pronto per un accordo, stando alle fonti coinvolte nei colloqui. Amos Hochstein, collaboratore statunitense del presidente Joe Biden, è pronto a recarsi a Beirut in baserisposta ufficiale del Libano nei prossimi giorni. Il presidente del Parlamento Nabih Berri, stretto alleato del gruppo militante sciita, sta negoziando per conto del governo libanese e di