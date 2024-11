Ilrestodelcarlino.it - Preferenze elezioni regionali Emilia Romagna 2024: la classifica, testa a testa tra Conti e Mammi

Bologna, 18 novembre– Michele de Pascale è il nuovo presidente dell’, ora gli occhi sono puntati su chi entrerà a far parte della prossima Assemblea legislativa. Quarantanove i seggi da assegnare – lo spoglio è ancora in corso – ai quali si aggiungono quelli del nuovo governatore e di Elena Ugolini, la candidata sconfitta del centrodestra. I più votati in assoluto sono Isabella(circoscrizione di Bologna) e Alessio(Reggio) del Partito Democratico, entrambi con circa 17 mila voti. Molto sostegno, nella stessa lista, anche per la presidente facente funzioni uscente Irene Priolo (Bologna) e per Elena Carletti (Reggio), sopra le 13 mila. Risultato simile per Marta Evangelisti di Fratelli d'Italia (Bologna). E’ spesso prassi nominare in giunta alcuni dei candidati consiglieri più votati: in quel caso, ci sarebbe uno ‘scorrimento’ per definire chi entrerà in Assemblea legislativa.