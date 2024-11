Ilgiorno.it - Ponte di viale Marconi. Brutte notizie dai prelievi: struttura ad alto rischio

Ildiha undi classe 4, la maggiore e più alta. Tra un mese è atteso l’esito delle indagini che potrebbero anche decretarne il rifacimento completo. "A fine giugno la società incaricata dei rilievi ha notato un ammaloramento sulle strutture portanti e soprattutto sulle parti laterali – ha spiegato la sindaca Carla Pessina –. Come suggerito, abbiamo limitato il transito per diminuire la portata". Subito è stato predisposto un semaforo per la viabilità a senso alternato. "Ha creato problemi logistici, ma non potevamo fare altro. Per ridurre code e ingorghi abbiamo fatto altre scelte: ci vuole pazienza, ma la sicurezza è la priorità". Nei giorni scorsi sono stati fattiin tutte le parti del, per analisi di tipo chimico e verifiche sulle condizioni di salute della strutture, e sono state eseguite anche prove di stabilità.