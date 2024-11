Lanazione.it - Passi verso la sicurezza. Oltre 200 alla camminata contro la violenza in città

di Enrico Mattia Del Punta PISA Almeno 200 persone hanno sfilato in silenzio ieri pomeriggio per le vie del centro storico in una manifestazione "spontanea" dedicata a Zack, il ragazzo preso a calci e pugni sabato 9 novembre da un minorenne già identificato e collocato in una casa di comunità. La protesta è stata anche un’occasione per chiedere maggiorenelle piazze del sabato sera. La passeggiata, carica di valenze simboliche, è partita dcaffetteria Casino dei Nobili in Borgo Stretto e si è conclusa in piazza Dante, luogo dell’aggressione ai danni di Zackaria Oubamou (per tutti Zack), appena maggiorenne. La sera dell’attacco, Zack si trovava di passaggio per raggiungere la casa di un’amica. Al termine dell’iniziativa, i partecipanti hanno consegnato al dirigente della Digos, Gianluca Cariola, presente in rappresentanza del questore di Pisa, Raffaele Gargiulo, e per portare la solidarietà della polizia a Zack, le 1200 firme raccolte nei giorni scorsi.