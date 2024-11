Parco Leonardo Feola | Un documento congiunto per la sicurezza in via Giulio Romano

Leggi su Ilfaroonline.it

Fiumicino, 18 novembre 2024 – “Nella mattina di giovedì la commissione lavori pubblici si è riunita per l’elaborazione di un, concordato con tutta la commissione, in modo da richiedere la priorità per lain via. Unche impegni il sindaco e gli uffici a trovare tutte le soluzioni possibili per aumentare ladi tutti nella zona adiacente il centro commerciale”. Lo dichiara Robertopresidente della commissione lavori pubblici.“Un accordo tra maggioranza e opposizione che ha visto, i membri della commissione preposta, prendere una decisione univoca – prosegue– per la tutela dei cittadini, un gesto importante che ci vede tutti responsabili davanti a situazioni come questa. Le parti analizzate rispetto al ruolo della commissione lavori pubblici sono state quelle relative al transito dei pedoni dall’uscita della stazione omonima e il centro commerciale, li sarà studiata la realizzazione di un attraversamento pedonale rialzato e si limiterà il parcheggio per consentire ai mezzi del tpl e dello scarico merci di non trovarsi in situazioni di blocco, come già accaduto, per i parcheggi di vetture in entrambi i lati del senso unico.