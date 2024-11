Ilnapolista.it - Nel 2003 Florentino distrusse il Madrid portando Beckham. Vent’anni dopo, si è ripetuto con Mbappé (Guardian)

Leggi su Ilnapolista.it

E senon c’entrasse niente col Real? Il suo arrivo somiglia a quello di)Il, con Jonathan Wilson, affronta il temae soprattuttoal Real.Ilscrive che il Covid sembrava aver cambiato il Dna delche non era più a calcio di stelle ma di giocatori – sempre fortissimi e costosi – ma in ascesa. Come Tchouaméni, Camavinga e Bellingham (250 milioni di dollari in tre) oltre a Vinícius, Rodrygo e Valverde.Scrive Wilson:Pérez in questa miscela ha lasciato cadere Kylian, una decisione che sta iniziando a somigliare agli eventi dell’estate delquando ha acquistato Davidma ha venduto Claude Makélélé e distrutto l’equilibrio della squadra.Ilricorda il recente boicottaggio della cerimonia del Pallone d’Oro da parte delaver saputo che non avrebbe vinto Vinícius.