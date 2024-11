Gaeta.it - Morta Margaret Spada: indagini sulle responsabilità mediche e la carriera di Marco Antonio Procopio

Facebook WhatsAppTwitter Un tragico caso di morte avvenuto durante un intervento chirurgico ha recentemente attirato l’attenzione dei media., una giovane di 22 anni, è deceduta tre giorni dopo un’operazione di rinoplastica in una clinica a Fonte Ostiense, Roma. Stanno emergendo dettagli preoccupanti riguardo alle pratiche adottate dai medici coinvolti, con particolare attenzione alla traiettoria professionale di, uno dei protagonisti della vicenda.La morte diè stata ricoverata il 7 novembre presso un ambulatorio che si sospetta non avesse le necessarie autorizzazioni per eseguire interventi di questo tipo. Dopo l’operazione al naso, la giovane ha manifestato malessere ed è risultata successivamente deceduta per complicazioni che sembrerebbero legate a un eccessivo dosaggio di anestetico e farmaci somministrati, combinati con una possibile cardiopatia congenita non diagnosticata.