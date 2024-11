Quotidiano.net - Mense scolastiche da incubo, una su quattro è irregolare. Diverse carenze igieniche riscontrate dai Nas

Roma, 18 novembre 2024 - Su oltre 2 milioni di pasti serviti ogni giorno nellela metà finisce nella spazzatura. E se – stando al rating dei menu scolastici di Foodinsider – la qualità nel 44% dei menu migliora e resta stabile nel 29,5%, nel 20% dei casi cala fino a sfociare in ‘cucine da’. In quasi 1 mensa su 4 (circa 170) il Nas ha riscontratoigienico-strutturali, umidità, formazioni di muffe, presenza di insetti e di escrementi di roditori. Dalla campagna di controlli avviata a livello nazionale a inizio anno dal Comando Carabinieri per la Tutela della Salute sono emerse anche irregolarità autorizzative come la non rispondenza per qualità e quantità ai requisiti prestabiliti dai capitolati d’appalto, la mancata tracciabilità degli alimenti nonché l’omessa presenza di eventuali allergeni.