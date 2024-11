Lettera43.it - Meloni alle prese con lo stallo in Regione Lazio e il braccio di ferro con Forza Italia

Leggi su Lettera43.it

Una vera e propria paralisi amministrativa. Che coinvolge una delle figure più rapntative del nuovo potereano. Parliamo della Giunta regionale dele del governatore Francesco Rocca, ex presidente della Croce Rossa che Giorgiaha voluto fortemente come candidato e con qualche ragione visto che, a differenza della débâcle nella corsa per il Campidoglio di Enrico Michetti,Regionali del 2023 il centrodestra si è imposto col 53,8 per cento dei voti.Francesco Rocca (Imagoeconomica).Ilditrae Lega-FdI paralizza la PisanaDa luglio, però, la Pisana sta vivendo una crisi che si è parecchio acutizzata negli ultimi mesi. Il problema è chebatte cassa, forte del fatto di essere passata da tre a sette consiglieri, conquistandone due dal M5s e due dalla Lega.