Oasport.it - LIVE Paolini-Swiatek 2-2, Italia-Polonia 1-0 BJK Cup in DIRETTA: la n.2 annulla due palle break

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADEL DOPPIO ERRANI/IN BJK CUP40-30 Lungo il rovescio in avanzamento di, questo è grave. Jasmine ringrazia.30-30 Ottima seconda dell’azzurra, lunga la risposta di rovescio della polacca.15-30 Noooooooo!!! Rovescio sul nastro di, ma la palla cade nel campono. Sfortuna nera. Non ci voleva proprio.15-15 Risposta devastante e rovescio lungolinea vincente della n.2 del mondo.15-0 Verticalizza, lungo di poco il passante di diritto lungolinea della polacca.2-2 In rete il rovescio lungolinea di.A-40 Servizio e diritto lungolinea di.40-40 Ha servito bene la polacca, che poi si apre il campo con il diritto. In rete il recupero di diritto dell’azzurra.40-A Devastante diritto incrociato dichenon riesce a contenere.