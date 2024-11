Oasport.it - LIVE Italia-Austria 6-4, Europei curling 2024 in DIRETTA: azzurri fallosi e poco precisi ma arriva comunque la vittoria

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI-SVIZZERA DIFEMMINILE DALLE 7.00LADI-NORVEGIA DIFEMMINILE DALLE 15.00LADI-OLANDA DIDALLE 19.0013.44: per il momento è tutto, alle 15.00 sarà il momento delle ragazze azzurre contro la Norvegia, poi-Olanda alle 19.00. Grazie per averci seguito, a dopo e buona giornata!13.43: Non era l’che si voleva vedere, evidentemente la sconfitta con la Svezia ha lasciato il segno e la concentrazione oggi era veramente bassa in casa azzurra. Serve una svolta perchè le semifinali sono ancora tutte da conquistare e la partita di questa sera sarà molto importante.13.42. SI SALVA RETORNAZ!la doppia bocciata e l’supera l’con il punteggio di 6-4 e con qualche brivido che si poteva evitare.