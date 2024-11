Oasport.it - LIVE Bronzetti-Linette 6-4, Italia-Polonia 0-0 BJK Cup in DIRETTA: l’azzurra è avanti di un set

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI PAOLINI-SWIATEK ALLA BJK CUPLADEL DOPPIO ERRANI/PAOLINI IN BJK CUP15-30 Stavoltanon sbaglia niente e chiude con la volée di rovescio.0-30a segno di diritto lungolinea.0-15 Scambio duro,pesca un sontuoso rovescio lungolinea.Inizia il secondo set conin battuta.18.00ottiene sin qui il 71% di punti con la prima e il 58% con la seconda. Per lei 5 vincenti e 13 errori gratuiti (ma addirittura 17 per).17.59sin qui ha vinto tutti gli scambi oltre i 9 colpi (6 su 6).6-4 BATTUTA VINCENTE AL CORPO! Luciasi aggiudica il primo set dopo 42 minuti.40-30 Spinge con il diritto la polacca e va a segno. Bisogna aggrapparsi alla battuta.40-15 Ace al centro! Ha aspettato il momento giusto per piazzarlo!30-15 In apnea!resiste in difesa da leonessa, poi è largo il diritto incrociato dell’avversaria.