L' Europa è impreparata all’uragano Trump

La tempesta arancione che da mesi si stava formando sull’altra sponda dell’Atlantico ha finalmente preso forma e consistenza agli inizi di novembre. La speranza estiva che forti correnti provenienti dal nord-est dal mid-west e dalla costa pacifica degli Stati Uniti potessero fermarla e addirittura dissiparla, non si è purtroppo concretizzata, soprattutto a causa dell’insufficiente apporto delle correnti del mid-west. Con la concomitante conquista del Congresso da parte dei Repubblicani, la tempesta arancione è diventata un uragano. La sua forza è ancora sconosciuta, ma è sicuramente imponente. Quel che sappiamo è che approderà negli Stati Uniti, per la precisione a Washington DC, nella seconda metà di gennaio e di lì nei prossimi quattro anni sferzerà i cinque continenti. I danni attesi sono ingenti e, in funzione della forza dell’uragano, in alcuni casi potrebbero rivelarsi devastanti.