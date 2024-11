Superguidatv.it - Le Iene, il monologo di Camilla Mancini sul bullismo: “Posso togliere l’armatura. Sono libera” | Video Mediaset

Leggi su Superguidatv.it

Ildia LeShow, la figlia dell’allenatore Roberto racconta di essere stata vittima dia LeShow: “per anni ho combattuto contro la mia immagine”A LeShow,, figlia dell’ex c.t dell’Italia (e dell’Arabia Saudita) Roberto, è stata protagonista di un intensoin cui ha rivelato di essere stata vittima di. La figlia di Robertoè nata con una paresi sul viso e una mobilità ridotta e in diverse occasioni ha dovuto fare i conti con il.«Voglio immaginare che questa telecamera sia uno specchio e guardarmi dritta negli occhi, anche se non è facile. Per anni ho combattuto contro la mia immagine, evitando di guardarmi, ma adesso voglio provarci. Vedo me,, e vorrei dirle: “Sorridi, sei coraggiosa”.