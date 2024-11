Liberoquotidiano.it - "Le cose vanno dimostrate": De Martino si scatena, siluro contro Striscia la Notizia

"Fa parte della natura di. Sollevare dubbi è legittimo": Stefano Deha risposto così alle punzecchiature del tg satirico di Antonio Ricci che in più di un'occasione ha messo in dubbio la regolarità di Affari Tuoi, il programma che l'ex ballerino conduce su Rai 1. Rispondendo alle accuse della trasmissione di Canale 5, De, intervistato dal Corriere della Sera, ha anche lanciato una stoccata: "Il vero punto è dimostrare lee non credo che a loro manchino gli strumenti, se davvero ci fossero gli estremi. La competizione con il programma risale al 2003". Il conduttore, poi, ha spiegato che i suoi sogni sono cambiati nel corso degli anni. All'inizio, ha detto, "volevo fare quello che facevano gli altri. Dunque, il calciatore: terzino sinistro. Poi a 9 anni ho cominciato ad accompagnare mia sorella in bicicletta alle lezioni di danza.