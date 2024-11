Metropolitanmagazine.it - Le anticipazioni e le prove della terza puntata de La talpa 2024

Al terminesecondade La, a lasciare il programma, è stato proprio Marco Melandri. Questa sera, nel corso, i concorrenti che si sfideranno sono: Lucilla Agosti, Elisa Di Francisca, Alessandro Egger, Orian Ichaki, Marina La Rosa, Andreas Muller e Veronica Peparini, Andrea Preti e Gilles Rocca. In base alleufficiali e a LaDetection su Mediaset Infinity, si scopre che nel mirino c’è Andrea Preti, il cui comportamento è spesso difficile da decifrare. Nella nuova, i concorrenti, radunati nel salone delle spie, riceveranno un messaggio dalla. «Scrivete chi tra di voi è più affidabile e chi meno. Ricordate che tutto ha un senso, ma allo stesso tempo niente è come sembra». Questo il suggerimento. Chi risulterà essere il meno affidabile del gruppo?Lede LaNel corsode Lain onda questa sera, non mancheranno liti infuocate come quella che avrà come protagoniste Lucilla Agosti e Veronica Peparini.