Lazio Baroni | Vincere l’Europa League è un sogno dare fiducia ai giovani è compito mio

Ospite della trasmissione Radio Anch’io Sport, su Rai Radio 1, il tecnico dellaMarcoha parlato all’indomani della partita tra Italia e Francia: “Sia Rovella che Guendouzi hanno giocato bene e sono contento del loro contributo. Credo che Spalletti stia facendo un ottimo lavoro, nonostante non sia agevolato dal fatto che nel nostro campionato i due terzi dei giocatori siano stranieri. La squadra esprime un ottimo calcio e sta facendo bene. I fischi all’inno francese? Vorrei glissare. In uno stadio non devono esistere, bisogna crescere“.si è poi soffermato sulla: “Ho trovato una società strutturata e competenze di primo livello. La disponibilità dei giocatori è stata fondamentale, così come l’aver condiviso immediatamente i nostri principi e il nostro obiettivo. Vogliamo continuare a offrire il meglio di noi.