Latteria – Roma

Vicolo della Scala, 1 – 00153Telefono: 06/58332008Sito Internet:Tipologia: enoteca con cucinaPrezzi: taglieri 8,50/20€, bruschette 4,50/7€, cicchetti 2,50/4€, piatti 10/16€, dolci 6/7€Chiusura: maiOFFERTAQuesta enoteca con cucina diffondeva il verbo dei vini naturali in tempi non sospetti, quando ancora questa tendenza non era comune come oggi. Inoltre, laincarna l’anima più bohemien e meno turistica di Trastevere, con il suo servizio informale e simpatico e i piatti semplici e ricchi di sapore. Il menù non è ampio e varia a seconda della stagionalità degli ingredienti, con pochi punti fermi e diversi piatti del giorno, tra cui l’ottimo gazpacho, freschissimo e dal sapore equilibrato, che abbiamo provato durante la visita estiva; lo abbiamo affiancato a una gustosa porzione di cannelloni di carne al ragù in versione classica, davvero appagante.