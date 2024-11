Gaeta.it - Ladispoli celebra la 9° edizione della marcia degli alberi: un evento ecologico per la comunità

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter Domenica 17 novembre 2024,ha ospitato con successo la 9°, un’iniziativa annuale dedicata alla sensibilizzazione ambientale. Questoha visto la partecipazione di numerose associazioni locali, studenti delle scuole primarie e cittadini, tutti uniti per un obiettivo comune: promuovere la sostenibilità attraverso la piantumazione di nuovi. Sotto il patrocinio del Comune di, sono stati piantati 30 alberelli nei giardini di via Firenze, in particolare nell’area destinata ai cani. La manifestazione ha offerto una bella opportunità di aggregazione e sensibilizzazione verso tematiche ambientali.Un percorso significativo per unione e consapevolezzaLaha preso avvio dalla stazione ferroviaria, dove i partecipanti si sono uniti in un corteo che ha attraversato viale Italia, dirigendosi verso la centrale piazza Rossellini.