Gaeta.it - Laboratorio di tammurriata a Napoli: un weekend dedicato alla tradizione popolare

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter Un evento imperdibile per gli amanti della cultura campana, ildisi terrà il 30 novembre e il 1 dicembre, dalle 17 alle 20, presso il polo artistico culturale “In arte Vesuvio” in via Nazario Sauro a. Con il tutto esaurito già raggiunto, questooffre un’occasione unica per immergersi nelle radici dellamusicale e coreutica del Sud Italia, attraverso la guida esperta di Cosimo Aliberti e Cristian Luino.La: cuore pulsante dellacampanaLaè un genere musicale e di danza che ha radici antiche e si caratterizza per l’uso di strumenti tipici come il tamburo. Durante il, i partecipanti potranno apprendere non solo i passi delle danze, ma anche la storia e gli aneddoti legati a questo strumento simbolo della cultura