Lettera43.it - La vittoria di Sinner alle Atp Finals sulla stampa estera: «La lezione del maestro»

Leggi su Lettera43.it

Con il trionfoNitto Atp, Jannikè ancora una volta nell’Olimpo del tennis. Primo italiano di sempre ad aggiudicarsi il torneo dei maestri, l’altoatesino ha coronato un anno quasi perfetto, in cui ha messo in bacheca anche due Slam – Australian Open e US Open – e raggiunto per la prima volta in carriera il vertice del ranking mondiale. Il suo talento è su tutti i quotidiani internazionali, che ne hanno riconosciuto qualità al servizio e solidità in campo. Per l’azzurro il 2024 non è però ancora finito: sarà in campo giovedì 21 novembre per i quarti di finale di Coppa Davis, dove l’Italia proverà a difendere il successo della precedente edizione.Jannik, laAtpL’Equipe elogia «ladel» contro Taylor FritzPur dedicando ampio spazio alladella Francia del calcio contro l’Italia in Nations League, L’Equipe ha omaggiato il trionfo dia Torino.