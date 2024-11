Ilrestodelcarlino.it - La Giornata della colletta alimentare. Salgono i beni donati ai più poveri

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Grande successonelle province di Ascoli e di Fermo. In entrambe le realtà provinciali, infatti, è aumentata la raccolta di cibo. Nella provincia di Ascoli è stato registrato un aumento del 6%merce donata rispetto al 2023, con un raccolta pari a 33.800 chili. Segni positivi anche in provincia di Fermo dove l’incremento ha raggiunto addirittura un +8% rispetto al 2023, con un raccolto di quasi 25.000 chili. Nelle Marche, sostengono i volontari del Banco, l’incremento è stato apri a +8% rispetto al 2023 per un ammontare di 255.130 chili. Si è conclusa quindi con grande successo e partecipazione, la 28esimaNazionale, che ha visto aumentare a livello nazionale oltre 12.000 supermercati coinvolti in e più di 155.000 volontari.