La Fenice di Venezia conferma lo sciopero salta la Prima di Otello

Leggi su Dailyshowmagazine.com

(Adnkronos) –ladella nuova Stagione Lirica 2024/25 del Teatro Ladi: loto dai sindacati impedirà mercoledì 20 novembre, alle ore 19, il debutto di “” di Giuseppe Verdi. Lo ha comunicato ufficialmente questa mattina la Fondazione Teatro La. “Loproclamato delle principali sigle sindacali del Teatro La, che ha già visto annullare ladi ‘Turandot’ e ladel dittico ‘La fabbrica illuminata – Erwartung’, non è stato revocato; pertanto la Fondazione Teatro Lainforma che larecita di ‘’ prevista mercoledì 20 novembre al Teatro Lanon avrà luogo; le altre quattro recite in programma il 23, 26, 29, novembre 1 dicembre si svolgeranno regolarmente”, si legge nel comunicato. Gli abbonati e gli acquirenti del biglietto per lasaranno rimborsati.