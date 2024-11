Game-experience.it - Kunitsu-Gami: Path of the Goddess, le vendite hanno deluso Capcom, ecco perché

Leggi su Game-experience.it

ha rivelato che lediof thele aspettative, con il gioco che non è riuscito di conseguenza a realizzare dellesoddisfacenti nonostante le recensioni decisamente positive ricevute dalla stampa specializzata.Il publisher giapponese ha rivelato attraverso un comunicato stampa (condiviso da Automaton) che il titolo ha registrato delleal di sotto delle aspettative, senza riuscire di conseguenza a soddisfare le aspettative precedenti al lancio.Purtropponon ha condiviso ulteriori informazioni in merito alle “deludenti” diof the, ragion per cui non sono note al momento leeffettive che il gioco ha totalizzato dal lancio ad ora.Nonostante questa mancanza di chiarezza, la società giapponese ha affermato che il titolo non è stato in grado di ottenere dei risultati di mercato soddisfacenti a causa di tutta una serie di fattori, tra i quali troviamo un marketing incapace di comunicare ai fan l’effettiva qualità dell’opera.