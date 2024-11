Oasport.it - Jannik Sinner si colloca nella top-10 alltime dei punti ottenuti in un anno: l’azzurro in bella compagnia, Alcaraz non c’è

Sarebbe stato allo stesso livello dei Big-Four? Probabilmente sì. Sono tanti i numeri e le considerazioni che si possono fare sul percorso diin questo 2024. Otto titoli, di cui due Slam, tre Masters1000 e il trionfo nelle ATP Finals, alimentano l’entusiasmo tra i tifosi del giocatore italiano. La dimostrazione di forza nel corso della settimana di Torino, in questo senso, è stata emblematica.Una stagione incredibile, nonostante la spada di Damocle del caso della doppia positività accidentale al Clostebol, che avrebbe potuto affossare chiunque., invece, ha fatto vedere una forza notevolissima e le 70 vittorie in 76 partite disputate la dicono lunga. Un’annata dal 92% di successi da evidenziare, cosa riuscita a pochi.Affermazioni che si riflettono nel numero diconquistati e, con i suoi 11830, è entrato a far parte di una cerchia d’elite, ovvero di un club di tennisti capaci di sfondare la barriera dei 10000singola stagione.