Incredibile all’alba | scontro tra due volanti della Polizia Bilancio pesantissimo | un agente di 32 anni è rimasto ucciso altri quattro feriti E’ successo alla periferia di Roma

Leggi su Dayitalianews.com

Un incidente mortale avvenuto questa mattina, lunedì 18 novembre, aha provocato la morte di undi Stato di 32, le cui iniziali sono A.K., e il ferimento grave ditre poliziotti. Nello schianto è rimasta coinvolta anche una quarta persona, ricoverata in ospedale. L’incidente si è verificato intorno alle 4:40 in via di Torrevecchia, all’altezza di viale dei Monfortani, dove duesi sono scontrate violentemente, causando il ribaltamento di uno dei veicoli.Un poliziotto morto e tre colleghi in codice rossoLa scena dell’incidente è stata drammatica: il poliziotto trentaduenne è deceduto sul colpo, mentre glitre agenti sono stati trasportati in ospedale con codice rosso. Le persone coinvolte includono i due conducenti dellee un altroche viaggiava con loro.