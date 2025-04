Oasport.it - Sei Nazioni femminile, l’Italia ospita il Galles per chiudere in bellezza

Si disputa questo weekend il quinto e ultimo turno del Guinness Sei2025, ma a causa dei funerali per il Papa non andrà in scena il classico Super Saturday, con la sfida tra Italia eche è stata posticipata a domenica alle 12.30, sempre allo stadio Lanfranchi di Parma. Un match che per le azzurre può voler dire sigillare il quarto posto, puntando ad affiancare l’Irlanda alla terza piazza.ha una vittoria e tre sconfitte all’attivo, ma dopo il difficile esordio contro l’Inghilterra e il brutto ko con l’Irlanda sono arrivate la vittoria esterna in Scozia e la bella sconfitta contro la forte Francia lo scorso fine settimana. Il, invece, è ancora fermo a zero successi e un solo punto in classifica.Italia esi sono incontrate 24 volte in incontri ufficiali, con le azzurre hanno ottenuto 9 vittorie, un pari e 14 sconfitte.