Mandorlini certo Ora l’Inter non è più favorita per lo scudetto E con il Barcellona…

Mandorlini si è espresso sul momento dell’Inter di Simone Inzaghi dopo il duro ko contro il Milan in Coppa ItaliaL’ex Inter Andrea Mandorlini ha detto la sua sul momento della squadra di Simone Inzaghi.Sfavorita – «l’Inter non è più la favorita per lo scudetto. Era già molto difficile prima della sconfitta di Bologna pronosticare la vittoria nerazzurra proprio a causa del percorso difficile. Dopo il ko del Dall’Ara la bilancia pende dalla parte del Napoli e l’ago della bilancia si è spostato verso la squadra partenopea»CHAMPIONS – «Il Barcellona è una squadra piena di talento e sta dominando la Liga. La partita contro la squadra di Inzaghi è una finale anticipata: chi passa diventa la squadra favorita numero uno in assoluto dell’Intera competizione. Io sono fiducioso sui nerazzurri, nonostante i recenti passi falsi. Internews24.com - Mandorlini certo: «Ora l’Inter non è più favorita per lo scudetto. E con il Barcellona…» Leggi su Internews24.com si è espresso sul momento deldi Simone Inzaghi dopo il duro ko contro il Milan in Coppa ItaliaL’ex Inter Andreaha detto la sua sul momento della squadra di Simone Inzaghi.S– «non è più laper lo. Era già molto difficile prima della sconfitta di Bologna pronosticare la vittoria nerazzurra proprio a causa del percorso difficile. Dopo il ko del Dall’Ara la bilancia pende dalla parte del Napoli e l’ago della bilancia si è spostato verso la squadra partenopea»CHAMPIONS – «Il Barcellona è una squadra piena di talento e sta dominando la Liga. La partita contro la squadra di Inzaghi è una finale anticipata: chi passa diventa la squadranumero uno in assoluto dela competizione. Io sono fiducioso sui nerazzurri, nonostante i recenti passi falsi.

Potrebbe interessarti anche:

Se ne parla anche su altri siti

Aggiornamenti pubblicati da altri media: L'analisi di Causio: Conte non molla la preda, ma l'Inter è un passo avanti; Mandorlini: Eccessivo criticare Conte: cosa mi aspetto da Napoli-Inter; Mandorlini avverte: L'Inter ha voglia di rivalsa ma Palladino non cambierà modus operandi; Andrea Mandorlini: “Finale di Supercoppa? Grande carattere del Milan, Conceição idee chiare e un’incredibile energia. L’Inter ha sofferto i cambi a centrocampo”; Mandorlini: Inter, la sconfitta brucia ma non ci saranno cali. Poi un'analisi tattica del derby.

Scrive msn.com: Andrea Mandorlini: “Dopo il k.o. di Bologna, Inter non più favorita: ora la bilancia pende dalla parte del Napoli” - Dopo il passo falso dell'Inter a Bologna, analizzando i calendari proprio di nerazzurri e del Napoli, possiamo pensare ai partenopei favoriti, a questo punto, per lo scudetto? "Sicuramente i nerazzurr ...

Come scrive informazione.it: Mandorlini: "L'Inter ha un calendario duro. Ma non credo che i giocatori abbiano delle preferenze sugli obiettivi" - Andrea Mandorlini, intervenuto ai microfoni di Radio Marte nel corso di 'Marte Sport Live', dipinge quella che sarà la volata a due per lo Scudetto: 'Anche se gli impegni sono diversi per Inter e Napo ...

Riporta inter-news.it: Mandorlini: «Bastoni parla di sacrifici? Non sbaglia. Spiego!» - Sul punto si è espresso anche il tecnico Andrea Mandorlini, il quale ha manifestato una visione simile a quella del calciatore dell’Inter nel suo intervento al podcast “Non è più domenica”: «Ha detto ...