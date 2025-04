Ucraina Trump Putin si è offerto di fermare la guerra

Leggi su Open.online

«Vladimirsi èdilae la conquista dell’intera». A dirlo è Donaldnello Studio Ovale aggiungendo, inoltre, che sta «mettendo una forte pressione sulla Russia» per arrivare alla pace voluta, a detta del presidente Usa, da entrambi. «Credo fortemente che Volodymyr Zelensky e Vladimirvogliano la pace, ma devono venire al tavolo dei negoziati. È passato troppo tempo». Il tycoon ha fretta di chiudere il conflitto russo-ucraino, lo ha reso più volte evidente. E lo ha esplicitato formalmente il suo segretario di Stato Marco Rubio, che negli scorsi giorni ha minacciato un netto passo indietro di Washington dal suo ruolo di mediatrice in assenza di passi in avanti concreti. Entro quando? Nessuno ha voluto fornire un termine ultimo, nemmeno il presidente americano al termine del suo incontro con la premier norvegese alla Casa Bianca: «Ho la mia deadline.