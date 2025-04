Partiti in volo i primi corvi Papa quello Ha problemi di salute Primi bersagli Parolin e Sarah Ma è un’arma a doppio taglio

Leggi su Open.online

Sono giàche in Vaticano da sempre nidificano con una certa facilità, riproducendosi dito into. Così già da martedì si sono levati insopra San Pietro con un solo obiettivo: il Conclave. Fra i loro artigli la berretta portata via dalla testa di unbile, grazie a qualche gracchiata lasciata nei posti che contano. Da qualche giorno ihanno volato in alcune importanti redazioni giornalistiche lasciando cadere lì: «quel cardinale non ce la può fare ad essere eletto. Non si sa molto in giro, ma da tempo è ammalato e non reggerebbe il pesantissimo incarico». Non una novità di queste ore. Un classico da secoli.nel mirino per un intervento del 2020,per uno del 2021Nelle prime ore la voce stridula ha avuto un obiettivo principale: il segretario di Stato uscente, Pietro