Amelia esalta la Juventus Next Gen di Brambilla Le seconde squadre alla lunga vengono fuori Vi spiego perché

Marco Amelia, a TMW Radio, ha parlato delle seconde squadre ed anche della Juventus Next Gen. Il suo commento sui bianconeri.

Amelia – «Sono squadre che nella prima parte della stagione fanno sempre fatica perché l'impatto dei giovani sul campionato ha delle difficoltà reali. Alla lunga vengono fuori, forse il Milan è venuto fuori troppo tardi, mentre invece abbiamo visto la Juventus che ha faticato tantissimo nella prima parte di annata ed è poi invece rientrata pienamente».

