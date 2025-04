Ilfattoquotidiano.it - Treviso, è morto l’ex sindaco sceriffo Giancarlo Gentilini: leghista delle origini, fu l’antesignano dell’intolleranza in politica

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

– Sarà anche per la sua età longeva, madiscomparso all’età di 95 anni, sulla morte ci scherzava spesso. L’ultima è stata il 7 aprile quando su un profilo social è stata pubblicata la notizia della sua improvvisa dipartita. “Ma va, io sto benissimo” è stato il suo commento quasi divertito. Lo avevano visto pochi giorni prima in centro, sull’auto guidata da un amico, che si recava in municipio a Ca’ Sugana, per lui molto più di una seconda casa. È stato infatti il luogo da cui, a partire dalla fine degli anni Novanta, ha cominciato a costruire una fama diduro e puro, dalle venature razziste e dall’ossessionante cura per l’ordine in città. Al punto che negli anni a seguire più volte ha ricordato che tutti i sostenitori della tolleranza zero verso gli immigrati, gli irregolari, i nullafacenti, non erano altro che dei replicanti di ciò che aveva inventato lui.