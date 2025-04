Orient express l’iconico brand del viaggio di lusso inaugura il suo primo hotel a Roma

lusso, l’Orient express La Minerva ha ufficialmente aperto le sue porte nel centro storico di Roma. L’inaugurazione, avvenuta il 7 aprile 2025, rappresenta non solo il debutto mondiale degli hotel Orient express, ma anche la rinascita di un palazzo seicentesco profondamente legato alla storia culturale della capitale italiana.Un palazzo storico torna a splendere nella città eternaSituato in Piazza della Minerva 69, a pochi passi dal maestoso Pantheon, l’Orient express La Minerva occupa una posizione privilegiata che permette agli ospiti di immergersi istantaneamente nell’atmosfera senza tempo di Roma. Il palazzo, che ha ospitato nel corso dei secoli illustri viaggiatori come lo scrittore Stendhal, autore de “Le passeggiate Romane”, e Herman Melville, il celebre creatore di “Moby Dick”, è stato magistralmente restaurato dall’architetto e artista Hugo Toro. .com - Orient express: l’iconico brand del viaggio di lusso inaugura il suo primo hotel a Roma Leggi su .com In un evento che segna un nuovo capitolo nella storia dell’ospitalità di, l’La Minerva ha ufficialmente aperto le sue porte nel centro storico di. L’zione, avvenuta il 7 aprile 2025, rappresenta non solo il debutto mondiale degli, ma anche la rinascita di un palazzo seicentesco profondamente legato alla storia culturale della capitale italiana.Un palazzo storico torna a splendere nella città eternaSituato in Piazza della Minerva 69, a pochi passi dal maestoso Pantheon, l’La Minerva occupa una posizione privilegiata che permette agli ospiti di immergersi istantaneamente nell’atmosfera senza tempo di. Il palazzo, che ha ospitato nel corso dei secoli illustri viaggiatori come lo scrittore Stendhal, autore de “Le passeggiatene”, e Herman Melville, il celebre creatore di “Moby Dick”, è stato magistralmente restaurato dall’architetto e artista Hugo Toro.

Potrebbe interessarti anche:

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Altre fonti ne stanno dando notizia: Apre a Roma il primo hotel firmato Orient Express; K-Way scende in acqua con l'Orient Express Racing Team; Lvmh e Accor insieme per la nuova avventura di Orient Express; Per la prima volta l’Orient Express fa tappa in Liguria: 9000 euro per viaggiare sul treno reso famoso da Agatha Christie; Riparte il Simplon-Orient-Express, alla scoperta dei tesori d’Europa tra lusso e nostalgia.

Secondo businesspeople.it: Guess, alla Milano Design Week 2025 un viaggio olfattivo sull’Orient Express - Guess lancia Iconic for Men alla Milano Design Week con un evento immersivo tra treni d’epoca, hotel rétro e giardini d’Eden.

Segnala horecanews.it: Roma accoglie il sogno dell'ospitalità di lusso: apre il primo hotel Orient Express al mondo - A Roma apre Orient Express La Minerva, primo hotel del brand al mondo con 93 camere, tre ristoranti e design ispirato all'età d'oro del viaggio.

Lo riporta vanityfair.it: Apre a Roma il primo Orient Express hotel del mondo (ed è bellissimo) - Il tema del viaggio in ogni ambiente, dettagli ricercati, panorama iconico dalla terrazza: il nuovo hotel nell'antico palazzo seicentesco a un passo dal Pantheon (che quasi si tocca dalle finestre). I ...