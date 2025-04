Fountain of Youth John Krasinski e Natalie Portman iniziano un avventura nel nuovo trailer

Fountain of Youth - L'eterna giovinezza arriverà su Apple TV+ il 23 maggio e il nuovo trailer regala qualche nuova scena del progetto diretto da Guy Ritchie. Arriverà il 23 maggio in streaming su Apple TV+ il film originale Fountain of Youth - L'eterna giovinezza, diretto dall'esperto Guy Ritchie e con protagonista un cast stellare guidato da John Krasinski e Natalie Portman. Online è stato svelato ora il nuovo trailer e un poster inedito che ritrae i personaggi al centro dell'epica avventura. Cosa racconterà il film Al centro della trama di Fountain of Youth - L'eterna giovinezza ci saranno due fratelli (interpretati da John Krasinski e Natalie Portman) che si ritrovano dopo anni di lontananza e collaborano a una serie di rapine in giro per il mondo . Movieplayer.it - Fountain of Youth: John Krasinski e Natalie Portman iniziano un'avventura nel nuovo trailer Leggi su Movieplayer.it Il filmof- L'eterna giovinezza arriverà su Apple TV+ il 23 maggio e ilregala qualche nuova scena del progetto diretto da Guy Ritchie. Arriverà il 23 maggio in streaming su Apple TV+ il film originaleof- L'eterna giovinezza, diretto dall'esperto Guy Ritchie e con protagonista un cast stellare guidato da. Online è stato svelato ora ile un poster inedito che ritrae i personaggi al centro dell'epica. Cosa racconterà il film Al centro della trama diof- L'eterna giovinezza ci saranno due fratelli (interpretati da) che si ritrovano dopo anni di lontananza e collaborano a una serie di rapine in giro per il mondo .

