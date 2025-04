.com - Tony Boy – “Uragano”: il nuovo singolo che scuote la scena trap italiana

Dopo il successo dell’album Going Hard 3 e un tour club sold out in tutta Italia,Boy torna con “”, ilbrano disponibile ovunque dal 25 aprile.IndiceBoy –fuori il 25 aprileLa tecnica si fonde con l’istinto creativoBoy, uno degli artisti più rilevanti del 2025Boy –fuori il 25 aprileLa traccia rappresenta una svolta per l’artista padovano classe ’99, che mescola sonoritàe sperimentazioni sonore grazie alla produzione firmata Sad e Kiid. “” si presenta come una scarica di energia, un manifesto di evoluzione artistica.La tecnica si fonde con l’istinto creativoLe liriche taglienti e la delivery impeccabile diBoy confermano il suo status nellaurban. La sua voce attraversa un beat ipnotico, dimostrando come la tecnica possa fondersi con un forte istinto creativo.