Sport.quotidiano.net - Ciclismo, Vingegaard tra Delfinato e Tour de France: "L'obiettivo sarà vincere"

Leggi su Sport.quotidiano.net

Roma, 24 aprile 2025 - Come ogni primavera, lo scenario tra i principali due rivali delattuale e in particolare dei Grandi Giri si divide nettamente in due: Tadej Pogacar impegnato nelle Classiche e quasi onnipresente e Jonasche invece si vede con il contagocce, tra scelta oculata delle gare da disputare e guai fisici sopraggiunti in esse a ridurre ulteriormente gli impegni. Proprio mentre lo sloveno sta ancora festeggiando il bel successo ottenuto alla Freccia Vallone 2025, puntando a chiudere con il botta la primavera alla Liegi-Bastogne-Liegi 2025, il danese torna a dare notizie di sé, confermando anche ufficialmente quali saranno le sue prossime corse. Il programma e le dichiarazioni diImpossibile aspettarsi un colpo di scena, specialmente dopo la commozione cerebrale rimediata alla Parigi-Nizza 2025 che ha ulteriormente snellito gli impegni recenti del portacolori della Visma-Lease a Bike, che punterà tutto come di consueto sulde: prima però cispazio per il Giro del2025, con in programma l'antipasto della sfida a Pogacar.