Frasi choc su Papa Francesco rimosso il dirigente del centro per la giustizia minorile emiliano

dirigente “ad interim” del centro per la giustizia minorile dell’Emilia Romagna, è stato rimosso dall’incarico. Il caso è scoppiato dopo che ha definito su un canale Telegram Papa Francesco «un antiPapa che si è impossessato della Chiesa». La vicenda è stata sollevata da Repubblica dopo il commento del dirigente, arrivato nelle ore immediatamente successive al decesso di Bergoglio. Tanto da costringere il ministro della giustizia Carlo Nordio a intervenire già il giorno dopo. E così Antonio Sangermano, capo del Dipartimento della giustizia minorile e di comunità, ha avviato «un’indagine conoscitiva circa le affermazioni ascritte al dirigente», culminata con la rimozione.Dal dirigente anche Frasi contro migranti, Nato e UcrainaSecondo il quotidiano, oltre alla frase sull’antiPapa Pappalardo avrebbe definito Bergoglio anche un «usurpatore», per aver preso il posto di Ratzinger. Lettera43.it - Frasi choc su Papa Francesco: rimosso il dirigente del centro per la giustizia minorile emiliano Leggi su Lettera43.it Antonio Pappalardo, il“ad interim” delper ladell’Emilia Romagna, è statodall’incarico. Il caso è scoppiato dopo che ha definito su un canale Telegram«un antiche si è impossessato della Chiesa». La vicenda è stata sollevata da Repubblica dopo il commento del, arrivato nelle ore immediatamente successive al decesso di Bergoglio. Tanto da costringere il ministro dellaCarlo Nordio a intervenire già il giorno dopo. E così Antonio Sangermano, capo del Dipartimento dellae di comunità, ha avviato «un’indagine conoscitiva circa le affermazioni ascritte al», culminata con la rimozione.Dalanchecontro migranti, Nato e UcrainaSecondo il quotidiano, oltre alla frase sull’antiPappalardo avrebbe definito Bergoglio anche un «usurpatore», per aver preso il posto di Ratzinger.

Potrebbe interessarti anche:

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Aggiornamenti pubblicati da altri media: Frasi choc contro Papa Francesco: revocato l’incarico a Pappalardo; «Francesco l'antipapa», rimosso il capo della giustizia minorile Antonio Pappalardo per le frasi choc dopo la morte di Bergoglio; Frasi choc su Papa Francesco: rimosso il dirigente del centro per la giustizia minorile emiliano; Bufera su Antonio Pappalardo: attacchi social a Papa Francesco e frasi choc sui social; Frasi choc contro Bergoglio: “È l’antipapa”. Bufera sul direttore del centro giustizia del Piemonte.

Lo riporta msn.com: Frasi choc contro Papa Francesco: revocato l’incarico a Pappalardo - Bologna, è stato rimosso per vilipendio alle istituzioni dalla Giustizia minorile di Bologna, mantiene l’incarico a Torino. Ma la sua figura è attentamente monitorata dal Ministero ...

Risulta da corrieredibologna.corriere.it: Frasi choc contro Papa Francesco, gli avvocati di Bologna: «Le parole di Antonio Pappalardo sono inaccettabili. Nordio intervenga» - L'Ordine degli avvocati contro il dirigente ad interim del Centro per la giustizia minorile dell’Emilia-Romagna e delle Marche che in post su Telegram ha definito Bergoglio «l'antipapa» : «Inaccettabi ...

Come scrive notizie.it: The Couple frasi incredibili (in negativo) su Papa Francesco - The Couple, durante il programma parole pesanti sulla scomparsa del Papa hanno portato la regia a cambiare inquadratura della telecamera, prima di mandare "a nero" tutto per oltre 48 ore.