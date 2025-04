Gaza oltre 60 morti nei raid di Israele in 24 ore La Corte del Aja rivedere i mandati d arresto di Netanyahu e Gallant

Tgcom24.mediaset.it - Gaza, oltre 60 morti nei raid di Israele in 24 ore | La Corte dell'Aja: rivedere i mandati d'arresto di Netanyahu e Gallant Leggi su Tgcom24.mediaset.it Tra le vittime degli attacchi sulla Striscia ci sarebbero anche due gemelle di quattro anni. Abu Mazen a Hamas: "Consegnate tutti gli ostaggi"

Potrebbe interessarti anche:

Se ne parla anche su altri siti

Cosa riportano altre fonti: Guerra Israele Medio Oriente, 63 morti nei raid di Israele su Gaza in 24 ore. LIVE; Gaza, almeno 10 morti in raid israeliano su sfollati in una scuola; A Gaza una Pasqua senza resurrezione; La situazione dei bambini palestinesi oggi | SOS Italia; A Gaza oltre 100 morti in 24 ore: raid su ex scuole con sfollati. Idf lancia nuova offensiva di terra.

Da msn.com: Gaza, oltre 60 morti nei raid di Israele in 24 ore | La Corte dell'Aja: rivedere i mandati d'arresto di Netanyahu e Gallant - La guerra in Medioriente tra Israele e Hamas e che coinvolge Libano, Siria, Iran e Yemen, è giunta al giorno 567. Gli attacchi israeliani nella Striscia nelle ultime 24 ore avrebbero provocato almeno ...

Scrive ansa.it: Al Jazeera: '45 morti in raid Israele su Gaza in 24 ore' - Attacchi israeliani sulla Striscia di Gaza nelle ultime 24 ore hanno ucciso almeno 45 persone e ne hanno ferite oltre 100, secondo fonti mediche palestinesi citate dall'emittente qatarina Al Jazeera.

Si legge su rainews.it: 45 morti in attacchi su Gaza in 24 ore - Attacchi israeliani sulla Striscia di Gaza hanno causato la morte di almeno 45 persone nelle ultime 24 ore. I feriti sono oltre cento. Lo riferiscono fonti mediche palestinesi citate dall'emittente ...