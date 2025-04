Affari Tuoi in prima serata Stefano De Martino conduce lo speciale del 2 maggio su Rai 1

Affari Tuoi torna in prima serata con una puntata speciale in programma venerdì 2 maggio 2025 su Rai 1, condotta da Stefano De Martino. Dopo i successi nella fascia dell’access prime time, il programma si prepara a conquistare anche la serata del venerdì con un appuntamento ricco di sorprese e ospiti celebri.IndiceAffari Tuoi in prima searata: una nuova sfida per Stefano De MartinoAffari Tuoi in prima serata: una puntata evento con tanti ospitiIl futuro di Affari Tuoi su Rai 1Un possibile addio a Stasera tutto è possibile?Affari Tuoi in prima searata: una nuova sfida per Stefano De MartinoIl conduttore partenopeo, ormai volto familiare del game show, raccoglie l’eredità lasciata da Amadeus nelle scorse edizioni e si appresta a guidare una prima serata evento di Affari Tuoi che mescola intrattenimento, musica e spettacolo. .com - Affari Tuoi in prima serata: Stefano De Martino conduce lo speciale del 2 maggio su Rai 1 Leggi su .com Il popolare gioco televisivotorna incon una puntatain programma venerdì 22025 su Rai 1, condotta daDe. Dopo i successi nella fascia dell’access prime time, il programma si prepara a conquistare anche ladel venerdì con un appuntamento ricco di sorprese e ospiti celebri.Indiceinsearata: una nuova sfida perDein: una puntata evento con tanti ospitiIl futuro disu Rai 1Un possibile addio a Stasera tutto è possibile?insearata: una nuova sfida perDeIl conduttore partenopeo, ormai volto familiare del game show, raccoglie l’eredità lasciata da Amadeus nelle scorse edizioni e si appresta a guidare unaevento diche mescola intrattenimento, musica e spettacolo.

Potrebbe interessarti anche:

Se ne parla anche su altri siti

Aggiornamenti pubblicati da altri media: Affari Tuoi in prima serata, Stefano De Martino porta i suoi fedelissimi: quando va in onda e ospiti; L’Eredità e Affari Tuoi, oggi Liorni e De Martino tornano in onda (ma le prime serate slittano). Cosa succede; Funerali Papa, come cambia la programmazione: slitta la prima serata di Affari Tuoi, stop L'Eredità e Ciao Maschio; La Rai cambia il palinsesto per i funerali del Papa: slitta lo speciale di De Martino. Saltano ?Affari Tuoi, L; Affari Tuoi, imprevisto per Stefano De Martino: cosa sta succedendo su Rai 1.

Da affaritaliani.it: Affari Tuoi in prima serata, Stefano De Martino porta i suoi fedelissimi: quando va in onda e ospiti - Il successo di Affari Tuoi sotto la guida di Stefano De Martino è stato tale che la Rai ha deciso di mandare in onda uno speciale in prima serata il prossimo 4 maggio. Inizialmente la data prevista er ...

Scrive msn.com: Affari Tuoi, Stefano De Martino vola in prima serata - Stefano De Martino porta «Affari Tuoi» in prima serata. Momento magico per l’ex ballerino di Amici sempre più nel cuore del pubblico grazie alla sua simpatia e spontaneità di Redazione Venerdì 2 maggi ...

Si legge su mam-e.it: Affari Tuoi in prima serata: ecco quando e chi sono gli ospiti - Affari Tuoi in prima serata. Il popolare gioco dei pacchi sbarca in prima serata su Rai 1 per una puntata speciale, come annunciato dal conduttore Stefano De Martino. Ecco quando e chi sono gli ospiti ...